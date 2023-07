Un bolide da 600 cavalli che sfreccia per le strade cittadine. A velocità superiori al limite consentito. E il sistema di telecontrollo della polizia locale avrebbe intercettato la vettura di lusso mentre transitava sfiorando i 142 km/h, in via Marconi, in direzione Comasina. Ed è scattata una multa.

E' successo a Limbiate dove la polizia locale ha fermato il conducente di una Lamborghini Huracan che era stata presa a noleggio. Un giro a bordo di un bolide di lusso che è costato caro al guidatore. Tutto è cominciato quando il personale del comando di polizia locale ha notato la vettura trasnitare a una velocità eccessiva proprio mentre la pattuglia era impegnata in un altro intervento. Immediato il contatto con la centrale operativa che ha cercato di localizzare l'auto anche attraverso l'ausilio del sistema di videosorveglianza delle telecamere comunali.

La Lamborghini è stata intercettata in una zona periferica della città e qui è scattata la multa.