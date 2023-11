Il Lambro è esondato nel Parco di Monza. Nella mattinata di venerdì 3 novembre il fiume è già esondato in qualche punto tra cui il “ponte delle catene” e la “valle dei sospiri”.

Il picco di piena del Lambro a Monza è previsto intorno alle ore 12. Il sindaco Paolo Pilotto nel frattempo ha emesso l'ordinanza di chiusura del Parco. Mentre la Protezione Civile di Monza è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del Lambro, la situazione resta di allerta e al momento non vengono segnalate criticità di rilievo. Il Lambro nel Parco era già esondato martedì 31 ottobre.