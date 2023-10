Ecco che cosa facevano i volontari della protezione civile nel Lambro

Operai al lavoro per ripulire il letto del fiume dai rami che da tempo sono accatastati nel Lambro (in secca). Giornata di lavoro quella di sabato 7 ottobre per i volontari della protezione civile di Monza.

“Grazie a tutti i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza che nella giornata di ieri hanno contribuito a liberare il letto del Lambro dai rami che si erano accumulati nel tratto cittadino del fiume”, si legge sulla pagina Facebook del comune di Monza.

Nelle ultime settimane si erano susseguite sui social le segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza di rami ammucchiati nel letto del fiume con la preoccupazione, nel caso di un forte e improvviso acquazzone, di qualche danno. Alcuni lettori avevano segnalato il problema anche alla redazione di MonzaToday. Numerosi rami e detriti stavano ostruendo lo scorrere dell’acqua proprio in concomitanza del ponticello vicino al santuario della Madonna delle Grazie. I residenti avevano subito denunciato il problema, allarmati da possibili cinseguenze in caso di maltempo.