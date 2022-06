Lampioni accesi in centro in pieno giorno: la denuncia

Pochi giorni fa la denuncia di Maria, una lettrice di MonzaToday che segnalava la presenza di un lampione rotto da oltre un anno. Oggi, mercoledì 8 giugno, la segnalazione arriva da Alberto Mariani, candidato sindaco alle amministrative del 12 giugno, per un problema opposto. Lampioni accesi anche in pieno giorno a Monza.

"Questa mattina passeggiando per le vie del centro storico ho notato che in piazza Duomo e nelle vie adiacenti i lampioni erano ancora accesi - racconta -. Diversi cittadini hanno notato lo stesso problema". Mariani ha provato a contattare la polizia locale e gli uffici comunali interessati al problema. "Ma senza successo - conclude -. Non sono riuscito a parlare nè con i vigili nè con gli addetti del municipio, malgrado abbia atteso al telefono".

Il problema dei lampioni che non funzionano era già stato sollevato alcuni mesi fa. Sia sui social con una vera e propria mappatura dei lampioni spenti, sia in aula (con la consigliera di Italia Viva Francesca Pontani). Era stata realizzata anche una pagina Facebook ad hoc (Monza al buio) dove i cittadini hanno indicato la via dove i lampioni non funzionavano. Lampioni spenti nelle piazze del centro, nelle periferie, lungo i viali, davanti alle scuole.

"Osservando la mappa emerge che sono davvero tanti i lampioni che non funzionano - aveva spiegato Umberto Tesoro, promotore dell'iniziativa -. Cliccando è possibile vedere anche l'indirizzo. Mi auguro che questo contributo venga vissuto dalle istituzioni come un'opportunità. A Monza ci sono anche lampioni ormai molto vecchi che funzionano a vapori di mercurio e che necessitano di essere sostituiti". Dopo quella mappatura alcuni lampioni sono stati riparati e accesso ma ad oggi, il 3855, dopo un anno è ancora rotto.