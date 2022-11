Ecco perché a Monza alcuni lampioni sono accesi anche di giorno

"I lampioni in via Marconi a Monza sono accesi anche di giorno". La segnalazione ieri sera, 28 novembre, in consiglio comunale. A sollevare il problema il consigliere di opposizione Stefano Galli (Fratelli d'Italia). "Un problema che sto riscontrando personalmente - spiega il consigliere -. Peraltro ho provato a segnalare il 18 ottobre un problema a un lampione spento nei pressi di un passaggio pedonale, ma ad oggi resta ancora nella fase di presa in carico". Un problema al quale il vicesindaco Egidio Longoni ha dato spiegazioni.

La spiegazione

"In merito alla situazione precisa di via Marconi chiederò aggiornamenti - ha risposto -. Ma per quanto riguarda la segnalazione da parte dei cittadini della presenza in città di alcuni lampioni accesi anche di giorno i tecnici ci hanno spiegato che quando effettuano le sistemazioni e i cambiamenti delle illuminazioni le luci devono essere testate e quindi rimangono accese anche di giorno". Il vicesindaco - che coordinerà il progetto di projcet financing del sistema di illuminazione in città - ha spiegato che il 97% delle sostituzioni della prima tranche è stata effettuata. Dal febbraio 2023 dovrebbe essere tutto pronto anche per intervenire sulle altre sostituzioni.

Un'app per segnalare

Adesso per i figli di Teodolinda diventa più semplice comunicare lampioni rotti o che restano accesi anche durante il giorno. È possibile utilizzando l'app Enel X YoUrban. Come si legge sul link del comune di Monza "dopo aver scaricato l’applicazione da Google Play o da App Store, è necessario registrarsi sul portale di Enel X e creare il proprio account. Grazie alla geolocalizzazione, si visualizzerà la mappa dettagliata dell’area in cui ci si trova con tutti i punti luce presenti, segnalati con apposito pin per procedere con la segnalazione. In alternativa, si può telefonare al call center della società SO.LE del Gruppo ENEL, indicando la via e il numero civico di dove si trova il palo non funzionante e possibilmente, anche il numero dell’impianto (inciso in rosso su fondo bianco, sulla targhetta, posta sul palo a circa 3 metri d'altezza per evitare che sia danneggiata) Se l'impianto è sul muro di fabbricati, indicare la via e il numero civico più vicino".

A Monza addio al buio

Sono iniziati il 17 ottobre dal quartiere S. Albino i lavori di Enel X per sostituire più di 500 apparecchi guasti ancora alimentati con lampade al mercurio non più riparabili, con modelli a LED, più performanti: l’operazione comporterà un risparmio stimato di circa 300.000 Kw di consumi. Gli interventi di sostituzione riguarderanno tutta la città e saranno effettuati a lotti, considerando che i tecnici dovranno disporre per tempo i divieti di sosta nelle vie interessate. "Durante le lavorazioni sarà necessario mantenere accesi gli impianti anche durante il giorno per completare le fasi di test" precisano dal municipio, avvisando i cittadini. Così il comune ha voluto affrontare il nodo dell’illuminazione in città, bloccato da un appalto fermo al palo da mesi a causa delle vicende legali che ne impediscono ancora l’assegnazione definitiva. L’affidamento prevede anche la sostituzione di 40 apparecchi non funzionanti lungo viale Lombardia, di cui alcuni situati sulla strada urbana e altri su tratti delle piste ciclopedonali. “Si tratta di un progetto innovativo perché, grazie all’accordo con EnelX, il comune di Monza godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade – aveva spiegato Domenico Prestinenzi, Responsabile Delivery and Operations Lombardia Ovest di Enel X. Inoltre, a seguito dei lavori di efficientamento, otterrà un risparmio energetico di circa il 60%”. Un presidio di sicurezza e di legalità.