Il comune dove per segnalare i lampioni spenti bisogna arrampicarsi

Può sembrare una follia eppure a Monza, per segnalare all'azienda che il lampione è rotto, oppure spento, o ancora acceso durante le ore diurne bisogna arrampicarsi in cima al palo. MonzaToday aveva già segnalato l'anomalia alcune settimane fa raccogliendo la denuncia di nonna Pierina, una monzese di 90anni che voleva segnalare all'azienda che si occupa dell'illuminazione pubblica il malfunzionamento del lampione vicino a casa. Ma l'impresa risultava impossibile perché - come riportato sul sito del comune di Monza - "prima di effettuare la chiamata bisogna conoscere il numero dell'impianto (inciso in rosso su fondo bianco, sulla targhetta posta sul palo a 3 metri di altezza) e l'indirizzo dove è stato ubicato".

Le indicazioni riportate sul sito del comune di Monza

Il problema adesso è finito anche in consiglio comunale per voce del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) durante l’assise di ieri, lunedì 3 ottobre. "Il tema dell’illuminazione a Monza sta diventando un argomento delicato - ha spiegato Galli -. Oltre ad una questione di sicurezza subentra in questo particolare momento storico quello del risparmio energetico. Abbiamo lampioni spenti di notte con diverse aree della città al buio, ma accessi di giorno: questo non deve verificarsi. Bisogna intervenire subito e prevedere un sistema per mappare i malfunzionamenti dell’impianto di illuminazione che non sia la sola, seppur auspicabile e già attiva, iniziativa personale del singolo cittadino o di gruppo. Anche perché, come si riporta sul sito, per effettuare la segnalazione è necessario chiamare un operatore e fornire dei dati posti a 3 metri di altezza sul lampione. La vedo un’operazione quantomeno complicata".

La mappa della Monza al buio è in costante aggiornamento. Galli ha ricordato durante il consiglio comunale che, proprio nei giorni scorsi, attraversando in tarda serata viale Fermi il vialone era completamente al buio. "Un rischio soprattutto per strade ad alta percorrenza - ha spiegato il consigliere nella sua interrogazione -. Ma lo stesso vale anche per altre strade della città. C'è poi il problema opposto: i lampioni accesi in pieno giorno, come in alcune vie di San Rocco".

Lampioni accesi di giorno a San Rocco (Foto Stefano Galli)