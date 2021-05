Butta un pacchetto con 30 dosi di cocaina in strada davanti ai carabinieri: arrestato 27enne

Quando ha incrociato sul suo cammino i carabinieri d'istinto ha lanciato qualcosa a terra. E in quel pacchetto finito per strada c'erano trenta dosi di cocaina. E così a Lesmo per un ragazzo di 27 anni, originario dell'Est Europa, sono iniziati i guai. Il giovane, residente in Brianza, è stato fermato dai militari della stazione di Arcore mentre camminava nel piccolo centro brianzolo.

Una volta recuperato l'involucro e accertato che nel pacchetto appena lanciato ci fosse droga, per il 27enne sono scattate le manette. Addosso al ragazzo sono stati trovati anche mille euro in contanti.