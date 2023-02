"L'angolo di Monza dove mattina e pomeriggio si incontrano pusher e ubriachi"

Da sempre è una delle aree più 'attenzionate' della città. Per la sua posizione centralissima e di passaggio tra chi dalla stazione si reca in centro e viceversa. Ma nelle ultime settimane - malgrado gli importanti interventi delle forze dell'ordine che hanno debellato alcune bande dedite allo spaccio - largo Mazzini e le zone limitrofe sembrano essere tornate ai vecchi tempi.

La segnalazione è arrivata alla redazione di MonzaToday da un monzese che ogni giorno percorre la strada che da corso Milano porta in centro. Avanti e indietro - anche più volte al giorno - e nei pressi della fontana gli incontri sono sempre più spesso con persone che vivono ai margini della società e che alcune volte importunano i passanti.

"La situazione, malgrado i lodevoli interventi della polizia di Stato e dei carabinieri, è sempre molto delicata. E a distanza di pochi giorni dall'operazione Icaro lo spaccio è ritornato sia nella zona di via Gramsci sia nei pressi della fontana di largo Mazzini". Ma per il lettore il problema non sono solo i pusher. "La zona è diventata punto di bivacco di persone, probabilmente senza fissa dimora, e dedite all'alcol - prosegue -. Nei giorni scorsi alle sei di sera mi si è avvicinato un uomo ubriaco che mi chiedeva qualche euro. Anche raggiungere il semaforo per attraversare e dirigersi in corso Milano in alcuni casi è un continuo evitare persone che spesso anche per futili motivi litigano, alzando le mani. Così che senza saperlo si rischia di rimanere coinvolti in qualche rissa".