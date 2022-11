Bambini trovano due larve nel piatto della mensa a scuola

"Venerdì 28 ottobre 2022, durante il pranzo nell’Istituto Comprensivo Manzoni, due studenti hanno rinvenuto nel proprio pasto quelle che sono sembrate essere, a una prima visione, due larve bianche". La comunicazione, ufficiale, arriva dal comune di Ornago che nelle scorse ore ha reso noto l'accaduto annunciando l'apertura di una procedura di contestazione nei confronti dell'impresa che si occupa della refezione scolastica e l'avvio di un incarico di controllo qualità e di monitoraggio del servizio.

Durante il pranzo, in mensa, nei piatti sarebbero state trovate quelle che aprima vista sono apparse due larve. "Il comune ha provveduto il giorno stesso a contestare l’accaduto all’impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica. Le segnalazioni inviate e le eventuali controdeduzioni che perverranno saranno oggetto di attenta valutazione al fine di irrogare un’eventuale sanzione all’impresa in merito agli eventi occorsi. I rappresentanti di classe sono stati informati sui fatti e sulle misure intraprese dal comune" spiegano dal municipio.

Il controllo

Intanto nella giornata di sabato 5 ottobre ATS Brianza ha eseguito una verifica ispettiva presso il centro cottura e il refettorio dell’Istituto comprensivo Manzoni, valutando la qualità delle materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, l’igiene del personale e delle lavorazioni e il rispetto di quanto previsto dal manuale di autocontrollo HACCP. Dal controllo non è emersa alcuna anomalia.

"L’azienda dovrà ora relazionare in merito all'individuazione della causa di quanto successo e indicare le azioni che adotterà per evitare che episodi di questo genere possano occorrere nuovamente. Al fine di scongiurare che eventi simili si ripetano e per garantire che l’intero processo produttivo sia svolto con adeguate procedure igienico-sanitarie, la commissione mensa verrà attivata nell'immediato per monitorare il servizio di ristorazione scolastica. I genitori degli studenti e i docenti potranno così avere conoscenza diretta delle condizioni in cui si svolge il servizio e potranno inoltre segnalare qualsiasi non conformità osservata per le dovute valutazioni del caso" spiegano dal comune.

"L’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto nel contratto di fornitura del servizio, metterà in campo tutti gli strumenti a disposizione per far luce sull’accaduto e assicurare che eventi simili non capitino in futuro. In primo luogo verrà affidato un incarico di monitoraggio e controllo qualità del servizio di ristorazione scolastica a un soggetto esterno, terzo e imparziale" conclude la nota.