Lavorava in un locale ma aveva il visto scaduto

Stavano lavorando in un locale, ma uno dei tre dipendenti era irregolare. A scoprirlo gli agenti della polizia locale di Brugherio in occasione di un controllo congiunto insieme al personale dell'Ats eseguito nella giornata di martedì 22 novembre.

In quel locale di Brugherio i vigili hanno identificato tre lavoratori stranieri: uno aveva il visto scaduto. Come riferiscono gli agenti della polizia locale è stata attivata la procedura per regolarizzare la permanenza in Italia. L'anomalia è stata segnalata subito all'Ispettorato del lavoro.

Nel frattempo, sempre secondo le informazioni fornite dai vigili di Brugherio, l'Ats ha proceduto alla chiusura del locale e al sequestro dell'attrezzatura per conservare gli alimenti, in quanto non venivano rispettate le norme d'igiene.