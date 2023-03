Si alza e va a lavoro ma finisce dalla polizia: denunciato anche il titolare dell'attività

Nessun contratto e nemmeno un permesso di soggiorno. Un uomo di 43 anni, addetto alla vendita, è stato denunciato a Brugherio durante un controllo della polizia locale.

Nella mattinata di sabato gli agenti sono stati impegnati nell'area di mercato in una serie di controlli per verificare le autorizzazioni amministrative riguardanti la regolarità della vendita. Quando gli accertamenti si sono concentrati sul banco dove stava prestando servizio il 43enne però è emerso che l'uomo non era registrato nella Carta di Esercizio e non era in possesso di documenti e permesso di soggiorno.

E' stato così accompagnato in questura per il fotosegnalamento ai fini dell’identificazione e poi in comando dalla polizia locale a Brugherio per l'elezione di domicilio e la nomina del difensore per la violazione dell’art 10 bis del D. Lgs. 298/98 (legge immigrazione) in quanto cittadino straniero irregolare sul suolo italiano. In seguito all'accaduto è finito nei guai anche il datore di lavoro che sarà denunciato con una comunicazione che verrà inoltrata anche all'ispettorato del lavoro.