Cassiere, barista e cameriere in nero e l'addetto alla sicurezza senza green pass nel locale

Tre lavoratori in nero, senza un regolare contratto, e un addetto alla sicurezza senza green pass. Questo l'esito dei controlli effettuato dalla guardia di finanza di Como a ridosso del Monzese, all'interno di un locale di Erba. Le fiamme gialle, nei giorni scorsi, nell'ambito dei controlli pianificati, hanno scoperto 5 lavoratori impiegati in “nero” e 3 irregolari in diverse attività. Quella più prossima alla Brianza, a Erba, appunto.

I Finanzieri della Compagnia di Erba e gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Como-Lecco, congiuntamente a funzionari della S.I.A.E. di Como e di Erba, hanno scoperto, presso un locale del comune comasco tre lavoratori irregolari per i quali non erano state effettuate le previste comunicazioni preventive al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, impiegati con mansioni di cassiere, cameriere e barista. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un addetto alla sicurezza privo del green pass nonché l’assenza del cartello recante il numero massimo consentito di avventori, al momento pari al 50% della capienza totale del locale.

Le multe

Per tali irregolarità, sono state elevate sanzioni che, per quanto riguarda il lavoro, se pagate entro 60 giorni dalla contestazione, ammontano ad €. 2.400,00 altrimenti possono raggiungere la somma massima di €. 7.200,00. Per quanto riguarda la normativa anti-covid, se pagate entro 60 giorni dalla contestazione, ammontano complessivamente ad €. 1.400,00, altrimenti possono raggiungere la somma massima di €. 3.500,00.

I controlli sono continuati anche in un bar sito nel comune di Albavilla, sempre in provincia di Como, dove è stato trovato un lavoratore in “nero”. Nel contempo, i finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco, nella zona dell’olgiatese, hanno scoperto altri 4 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana mentre prestavano la loro opera presso un ristorante/pizzeria nel comune di Guanzate.