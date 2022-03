Lavori in centro, nuova pavimentazione per Largo IV Novembre

Inizieranno la prossima settimana - a partire dal 7 marzo - i lavori in centro Monza, in Largo IV Novembre, in centro città.

Gli interventi in programma prevedono il completo rifacimento dell’asfalto nella piazza che sarà realizzato con una finitura di resina prestampata grigia, come già avvenuto in via Zavattari negli anni scorsi. Il progetto di riqualificazione, concordato con la Soprintendenza, prevede inoltre la sistemazione dei marciapiedi e degli stalli di sosta. I lavori, come previsti da cronoprogramma, proseguiranno fino alla fine di aprile: pertanto le bancarelle del mercato del giovedì precedentemente collocate nell’area oggetto di cantiere saranno spostate dall’altro lato del palazzo municipale, lungo via Zavattari e Largo 25 aprile, a partire da giovedì 10 marzo.

L’investimento complessivo per i lavori ammonta a circa 190.000 euro.