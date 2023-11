Lavori sulle ferrovie ad aziende in odore di 'ndrangheta: sequestro da 10mln

Avrebbero prodotto fatture false e evaso Iva per oltre 10 milioni di euro. Per questo la guardia di finanza di Milano, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda), ha effettuato un sequestro preventivo di oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società che si occupavano di manutenzioni ferroviarie. Aziende che, secondo inquirenti e investigatori, sarebbero contigue alla cosca della Ndrangheta Nicosia-Arena di Isola di Capo Rizzuto (Crotone). La notizia - come riferisce MilanoToday.it - è stata resa nota dalle fiamme gialle attraverso un comunicato.

L'operazione è il proseguo di una precedente indagine svolta in sinergia tra i nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Varese, Milano e Verona che a febbraio 2022; indagine che aveva portato all’arresto di 15 persone, poi condannate in primo grado, "facenti parte del medesimo contesto associativo aggravato dall’agevolazione mafiosa", hanno puntualizzato i finanzieri.

Le società colpite dal sequestro dei giorni scorsi avrebbero svolto per anni manutenzioni sulle ferrovie italiane. Si tratta di aziende dislocate tra Varese, Verona e Crotone che avrebbero prodotto contratti di somministrazione di manodopera specializzata e noleggio mezzi "al fine di eludere la vigente normativa antimafia e le limitazioni in materia di subappalto di commesse pubbliche". Non solo, avrebbero evaso Iva per oltre 10 milioni e 273mila euro. Tutti fondi che sono stati sequestrati preventivamente nei giorni scorsi