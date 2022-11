Il comune brianzolo dove verrà potenziata la rete fognaria

Semaforo verde per il potenziamento di un tratto di rete fognaria nella fascia est del territorio di Usmate Velate. L’obiettivo di Brianzacque è di risolvere i problemi di insufficienza idraulica delle condutture esistenti, responsabili di episodi di esondazione in via Da Vinci e in via Miramonti. Quasi un milione di euro l’importo economico di spesa, un investimento che sarà sostenuto rimettendo in circolo i fondi introitati con i proventi delle bollette dell’acqua. Un nuovo, esempio virtuoso di soldi dei cittadini che tornano ai cittadini sotto forma di interventi a tutela del territorio.

Il progetto

Nel suo complesso, l’intervento messo a punto dal settore progettazione e pianificazione territoriale dell’azienda pubblica dell’idrico locale, si compone di un mix di soluzioni di cui l’aumento di capacità di portata delle fognature rispetto alle attuali rappresenta la più consistente. In particolare, saranno potenziate le tubazioni sottostanti via da Vinci, nei 250 metri circa compresi tra le due rotatorie, via Miramonti (per 186 metri) e del Roccolo (per 165 metri), a sud della via da Vinci, per un totale di oltre mezzo chilometro. Con la realizzazione delle opere in progetto, che hanno avuto un iter amministrativo particolarmente impegnativo, anche per la numerosità degli enti coinvolti nell’espressione dei competenti atti di assenso, si otterrà un notevole miglioramento delle condizioni idrauliche della zona, con riduzione al minimo della possibilità di esondazione.

Un investimento atteso

“Brianzacque torna ad Usmate Velate con un investimento particolarmente atteso e non più procrastinabile, che conferma l’attenzione dell’azienda verso le esigenze dei Comuni e della popolazione per la salvaguardia del territorio dagli allagamenti” ha spiegato Enrico Boerci presidente di Brianzacque. “L’intervento che coinvolgerà le vie Leonardo Da Vinci e Miramonti è il frutto di un lavoro sinergico che ci ha visti impegnati al fianco di Brianzacque per risolvere una criticità con una soluzione fortemente attesa dalla cittadinanza" ha sottolienato il sindaco, Lisa Mandelli. “Mai come oggi, gli effetti dei cambiamenti climatici impongono un piano d’azione per la gestione delle problematiche causate alla rete fognaria dagli importanti volumi di acqua provenienti dai corsi d'acqua in occasione di eventi meteorici intensi con inevitabili allagamenti di strade e case. Con questo intervento, Brianzacque interviene sul distoglimento delle acque parassite, portando un’ottimizzazione dell’infrastruttura fognaria” ha spiegato Massimiliano Ferazzini, direttore settore progettazione e pianificazione territoriale di Brianzacque.