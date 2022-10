Il comune brianzolo che rimette a nuovo le fognature senza scavi

Cantiere per il risanamento strutturale delle fognature. Brianzacque, sta per avviare la ristrutturazione delle condotte di via Monte Grappa, Manzoni e Baracca, situate in tre aree distinte del comune di Villasanta. Complessivamente, si tratta di oltre 300 metri di tubazioni vecchie e ammalorate, che torneranno come nuove grazie all’utilizzo delle tecnologia No-dig, ovvero senza scavi. In sintesi: le fognature non saranno rimosse e sostituite, ma rigenerate dall’interno attraverso l’inserimento di una guaina in fibroresina dentro il tubo esistente e usurato dal tempo.

Il via ai lavori ad ottobre

Tutte le attività, previste a partire da metà ottobre, si svolgeranno attraverso distinti step operativi. Grazie alla metodologia adottata, i cantieri saranno mobili e verrà evitata la chiusura dei tratti stradali interessati dall’operazione. Il cronoprogramma messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque, prevede una durata dei lavori di circa tre mesi, tempistica decisamente più celere rispetto a quella con lo scavo. L’impegno di spesa del progetto è di 788 mila euro, finanziati con i proventi della tariffa del servizio idrico integrato pagati dagli utenti e rimessi “in circolo” per sostenere nuovi investimenti.

Una scelta tecnologica

“Per quest’investimento, finalizzato all’ottimizzazione del servizio fognario, abbiamo scelto una soluzione che fa leva sulle tecnologie più avanzate e che garantisce maggior rapidità e livelli di invasività quasi inesistenti. In questo modo, riabiliteremo interi tratti di rete interferendo il meno possibile sulla vita delle persone e con un impatto sull’ambiente pressochè nullo” ha sottolineato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci.

Per limitare gli sprechi idrici

Aggiunge il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Gabriella Garatti: “ L’intervento si inserisce nel percorso di sistematico rapporto di confronto che abbiamo instaurato con Brianzacque, finalizzato al miglioramento progressivo della nostra rete che ha riflessi concreti sull’efficienza del sistema e sul contrasto agli sprechi della risorsa idrica. La particolare tecnica che viene utilizzata per i lavori ha il vantaggio ulteriore di ridurre al minimo l’impatto del cantiere sulla circolazione cittadina”.