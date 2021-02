Lavori nei giardini di via Visconti per restituire alle famiglie e ai bimbi il parchetto

Sono in corso interventi di sistemazione delle panchine e di verniciatura. Poi con la bella stagione si passerà alla tinteggiatura dei giochi. Posate anche le nuove giostrine nell'area verde di via Maroncelli

"Restituire" i giardinetti alle famiglie e ai bambini. Questo l'obiettivo che all'indomani del maxi blitz della polizia di Stato nell'area verde di via Visconti, lo scorso ottobre, si era prefissata l'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di riqualificazione relativi al primo lotto di lavori e i tecnici hanno interamente sostituto, a rotazione, le sedute delle panchine che sono state rimosse e rimpiazzate con dei listoni in legno. Rimosse le scritte dai pannelli e modificata anche la disposizione dei cestini dei rifiuti.

Tra marzo e aprile, quando la stagione sarà meno fredda e le giornate più belle, si procederà alla sistemazione degli arredi e alla riverniciatura dei giochi e delle attrezzature per restituire ai giardini il decoro che famiglie e bambini maritano di trovare per trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza all'aperto.

Intanto si sono conclusi anche gli interventi di sistemazione dei giardinetti in via Maroncelli dove sono stati sostituiti i giochi e le attrezzature per i piccoli.