Lavori per riqualificare il parcheggio a Vimercate

Cantiere aperto da lunedì 26 aprile nel parcheggio di via Rota – via Trieste a Vimercate. Lavori di riqualificazione che interesseranno l’area di sosta fino al 30 giugno secondo un cronoprogramma suddiviso in quattro fasi nelle quali sarà sempre garantito il transito dei residenti e a la sosta in alcune sezioni del parcheggio. Al termine dei lavori l’area di sosta si presenterà con un nuovo asfalto, nuovi cordoli e nuova segnaletica orizzontale. Interverrà, anche la società Serravalle, che ha in gestione la manutenzione delle tangenziali di Milano: si occuperà del rifacimento della guaina di protezione della zona di parcheggio prospiciente l’ultimo tratto di via Trieste sopra al tunnel della tangenziale.

I lavori

Nello specifico dal 26 aprile avrà inizio la prima fase con la chiusura della zona di parcheggio prospiciente la via Trieste. In questa sezione di parcheggio sarà vietato il transito e si interverrà con la rimozione dell’asfalto e dei cordoli e si procederà con l’impermeabilizzazione della guaina sopra al tunnel per concludersi con la posa dei nuovi cordoli. Conclusi i lavori si procederà nella zona di parcheggio lato case e negozi e zona di ingresso da via Rota. Anche in questo caso sarà rimosso l’asfalto e i cordoli e si procederà con la posa di nuovi cordoli e del nuovo asfalto. Durante questi lavori sarà sempre garantita la sosta in area appositamente segnalata.

“Un’opera attesa da molto tempo che andremo a realizzare per riqualificare un’area di sosta molto utilizzata dai Vimercatesi e non. Ci scusiamo per il disagio che potrà verificarsi durante le settimane di cantierizzazione” ha detto Sergio Frigerio, l'assessore alla Cura della Città.