Lavori nei Giardini della Villa Reale, chiude un ingresso del parco

Lavori in corso nel parco di Monza. Lunedì 17 ottobre all'interno dei Giardini della Villa Reale, nel pratone davanti allo scalone della Reggia, sono iniziati alcuni lavori di manutenzione.

"Prosegue l'intervento di ripristino dei prati e dei giardini del Parco" hanno spiegato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. I mezzi specializzati sono al lavoro nei giardini del gioiello monzese per effettuare operazioni di conservazione e ripristino.

Per consentire le operazioni dei mezzi fino a giovedì 20 ottobre è stata programmata la chiusura dell'ingresso dei giardini sul lato di via Boccaccio per "interventi manutentivi", si legge nell'avviso pubblicato sul sito della Reggia di Monza.

Articolo in aggiornamento - Siamo in attesa di maggiori dettagli sull'intervento in corso che arriveranno a breve.