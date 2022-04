Al via il restyling del "Buron" di Concorezzo

Scatta il conto alla rovescia per l'avvio dell'intervento di riqualificazione del "Buron". Nel nuovo progetto del parco "Scaccabarozzi" sono in arrivo giochi inclusivi e un campo polivalente per giocare a basket e anche a pallavolo accessibile e immerso nel verde. L’intervento sarà realizzato con un manto sintetico impermeabile, ed i campi da basket e pallavolo avranno dimensioni regolamentari.

Il parco sarà accessibile a tutti. E' previsto nel progetto un nuovo vialetto in masselli autobloccanti che collegherà l’ingresso di via Verdi con quello di via Ozanam e che renderà accessibile alle carrozzine sia il campo polivalente, sia l’area giochi. Non solo. Sempre in ambito di accessibilità, l’area giochi sarà implementata con il montaggio di una nuova giostra completamente accessibile alle carrozzine. L’operazione prevede un investimento di 190mila euro coperto da fondi regionali e prenderà il via a inizio estate. La fine dei lavori è prevista per settembre.