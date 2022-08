Il comune brianzolo che punta sulla scuola open air: al via i lavori per le aule all'aperto

In Brianza si punta sulla scuola open air. La pandemia ha imposto limiti e restizioni e cambiato abitudini anche a livello scolastico ma ha anche suggerito nuove modalità di approccio alla didattica, a contatto con l'ambiente e la natura. E così Vimercate ha deciso di ripensare la scuola del futuro con un progetto che punta a reinterpretare gli spazi dell’insegnamento oltre la pandemia, con una attenzione particolare alla didattica all’aperto con nuove aree di apprendimento.

Il progetto e i lavori

Il progetto di fattibilità era stato pprovato dalla giunta lo scorso 22 dicembre e nei giorni scorsi in città sono iniziati gli interventi che mirano a riqualificare gli spazi all’aperto delle scuole cittadine, da quelle dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado, tenendo conto anche delle nuove esigenze didattiche nate dalle problematiche legate all’emergenza sanitaria. A fare il punto sullo stato dei lavori è stato il sindaco Francesco Cereda.

"Proseguono spediti i lavori nelle varie scuole di Vimercate legati al progetto "Didattica all'aperto": 710.000 euro di investimenti in strutture ludico/sportive polifunzionali e aule all'aperto. Obiettivo: riqualificare gli spazi all’aperto di tutte le scuole cittadine, da quelle dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado, per offrire ai nostri bambini, ragazzi e docenti, nuovi spazi da poter utilizzare e scuole rinnovate".

Le aule open air e gli spazi per lo sport

Tra le proposte che erano state avanzate aule all’aperto per le classi e spazi didattico-ludico open air per le scuole materne. Parte degli spazi all’aperto sarà destinata all’attività didattico-sportiva come ampliamento delle zone delle palestre.