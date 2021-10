Sp60, al via il maxi progetto di riqualificazione della provinciale

Pulizia del new jersey, sistemazione dei fossi, interventi sui ponti e sulla pavimentazione stradale. Al via il maxi progetto di riqualificazione della Sp60 “Monzese” nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Monza e Villasanta.

Gli interventi, completamente finanziati con DGR 447 del 2 agosto 2018 da Regione Lombardia nell'ambito del “Patto per la Lombardia”, prevede un investimento di 2,5 milioni di euro per riqualificare l’intera tratta stradale. Si tratta di un tronco stradale molto importante per il tessuto viabilistico provinciale che si estende per circa 2,5 km con due carreggiate e due corsie per senso di marcia su ognuna di esse.

Si procederà a step e tra ottobre e novembre 2021 verranno realizati interventi di pulizia del new jersey centrale, la sistemazione dei fossi laterali su entrambe le carreggiate e il riordino delle spalle dei ponti presenti lungo la tratta. Tra aprile e giugno 2021 si provvederà alla ricostruzione totale della pavimentazione stradale, mediante rimozione dell’esistente ed interposizione di apposita geo-membrana tra gli strati della nuova pavimentazione e al tracciamento della nuova segnaletica orizzontale.

Sono ora in corso le prime attività di pulizia del new jersey centrale da Monza verso Villasanta: non sono previste chiusure ma restringimenti parziali della carreggiata. “La sp60 è un’arteria strategica del territorio che permette di raggiungere diverse attività economiche e che da diversi anni attendeva una riqualificazione completa. Il cantiere potrà causare qualche disagio alla circolazione ma sarà garantita la percorribilità in sicurezza anche nei mesi invernali di stop del cantiere. ” – spiega il Presidente Luca Santambrogio.