Lavori per lo svincolo dell’ex Esselunga a Vimercate: cantiere al via in primavera

Lavori per lo svincolo dell’ex Esselunga a Vimercate. Nella seduta di giunta di mercoledì 2 novembre la giunta comunale ha deliberato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura dello svincolo ex Esselunga e la via Rota tratto compreso tra via Trieste e via Ronchi. “I lavori previsti rientrano nell’ambito della programmazione degli interventi di rifacimento dei tappeti d’usura delle vie del territorio vimercatese e sono stati individuati dall’ufficio lavori pubblici sulla base dei visibili segni di ammaloramento e sulla specificità delle stesse vie molto trafficate” spiegano dal municipio.

In particolare lo svincolo ex Esselunga rappresenta il collegamento tra la S.P. n. 2, provenienza da est, e la via Trieste e il raccordo tra l’uscita n. 19 della tangenziale est (direzione nord) e il centro cittadino; mentre la via Rota, nel tratto compreso da via Trieste a via Ronchi, è uno dei principali accessi al centro ed alla circonvallazione interna. La spesa prevista per i lavori ammonta a 190.000 euro e i lavori saranno realizzati nella primavera del 2023. "Nella prossima primavera, potremo dare corso a questo intervento che la nostra Amministrazione ha potuto deliberare grazie a una attento monitoraggio del territorio reso possibile grazie alla collaborazione con l'ufficio lavori pubblici” - Commenta Sergio Frigerio assessore alla Cura della Città.

“Proseguiremo nella programmazione degli interventi che permetteranno di mantenere un costante e buon livello di vivibilità e fruibilità di strade, parchi e servizi pubblici per la città. Si tratta di un percorso graduale che comincia ad essere visibile. Invito i cittadini fin da subito a sopportare il disagio di qualche giorno per avere una Vimercate più vivibile e sicura".