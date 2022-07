Lavori sulle strade a Monza, i cantieri in città

Lavori sulle strade di Monza. Prosegue il programma di manutenzione delle arterie cittadine avviato nelle scorse settimane. Si sono conclusi da qualche giorno gli interventi di ripristino degli asfalti in Viale Sicilia, dalla rotonda con viale Stucchi fino all’incrocio con via Pompei: lungo il tratto è stato sostituito anche il guard-rail centrale.

Anche in via Calatafimi sono terminati i lavori e resta da completare la segnaletica orizzontale. Lavori al via in viale Elvezia Adesso è il momento di viale Elvezia: i lavori, che saranno eseguiti in notturna per limitare i disagi al traffico, avranno inizio la notte di lunedì 11 luglio e dureranno circa una settimana. Interesseranno il tratto compreso tra la rotonda con via Martiri delle Foibe e la rotonda posta sullo svincolo con la SS36, in entrambe le direzioni di marcia.

L’investimento complessivo degli interventi della manutenzione straordinaria delle strade è di 1.500.000 euro, destinati al rifacimento di 21.795 mq di asfalto e dei marciapiedi. A breve inizieranno anche le opere di manutenzione ordinaria su alcuni marciapiedi e tratti di asfalto da individuare sulla base delle segnalazioni pervenute e sulle effettive urgenze di intervento.

L’investimento è di 3.000.000 euro nel corso del biennio di validità dell’Accordo Quadro appena stipulato. "La riqualificazione di alcune strade cittadine si conferma una priorità – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Sicuramente proseguiremo con un’attenta programmazione, in modo da sistemare con celerità le situazioni più problematiche. Il nostro prossimo impegno sarà orientato nella ricerca di nuovi finanziamenti per interventi concreti: un lavoro per una città più sicura, accessibile e dove migliora il decoro urbano”.

Sono ancora in corso, invece, le manutenzioni avviate a giugno sulla ciclabile Villoresi per la sostituzione dei parapetti rotti, mentre è già stato eseguito il ripristino di buona parte dell’asfalto.