Il comune brianzolo che riasfalta (quasi tutte) le strade: i lavori

Un maxi piano per riasfaltare le strade della vittà. Il più imponente mai fatto, con 79 ambiti coinvolti e un investimento di quasi quattro milioni di euro.

Da qualche giorno sono iniziati a Seregno i cantieri per le strade del comune. Fino ad ora i lavori hanno coinvolto le vie Milano, Cadore, Briantina, Montorfano, il lato est di via Montello (dalla statale SS36 alla rotonda). In questi giorni si “attaccano” le vie del piano relative al quartiere Santa Valeria, a partire da via Lombardia.

"Proseguirà poi nei mesi prossimi e nel 2023 lungo tutte le strade individuate dal piano, alcune anche grazie alle segnalazioni, preziose, che ci avete fatto arrivare tramite il portale T'el disi mi" spiega il sindaco Alberto Rossi. "Sono molto contento di questa partenza, perché iniziare è stata una faticaccia. La gara era stata assegnata a marzo, ma difficoltà burocratiche e di contesto non hanno reso possibile partire prima. Non solo per il tema dell’enorme aumento del costo delle materie prime, tra cui il bitume, che sta rendendo difficile in questa fase per tutti i Comuni effettuare i lavori pubblici, anche quelli più semplici, ma anche per un ricorso al Tar di una azienda rispetto alla gara, che ci ha fatto perdere alcuni mesi".

"Negli ultimi tre anni abbiamo investito circa 7,5 milioni di euro per andare a riqualificare le strade della nostra città, e al termine di questi interventi saranno oltre 150 gli ambiti stradali su cui saremo intervenuti (oltre un quarto delle vie di tutta la città). Ci vuole un po’ di pazienza per vedere tutto quanto realizzato, ma si tratta dell’investimento più ampio della storia di Seregno, e ne sono molto contento, perché è anche da questi interventi che si riconosce l'attenzione che dobbiamo avere per la nostra comunità" ha concluso il primo cittadino.