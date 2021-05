Lavori sulla rete ferroviaria Monza-Molteno: strade chiuse e percorsi alternativi

Disagi in vista per gli automobilisti e per i pendolari. La Provincia di Monza e Brianza comunica che a Besana Brianza dalle 22.30 di venerdì 21 maggio alle 11 di domenica 23 maggio sarà chiuso il tratto SP 6 in prossimità del passaggio a livello ferroviario di viale Kennedy ( progr. km 29+060).

La Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un intervento di manutenzione dei binari nell’ambito delle attività di armamento ferroviario sulla linea Monza – Molteno. In caso di maltempo l’intervento verrà posticipato al fine settimana successivo, dal 28 al 30 maggio.

Sono previsti itinerari alternativi per deviare il traffico.