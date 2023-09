Il tetto "crivellato" dalle violente grandinate che si sono abbattute sulla Brianza - e su Biassono - lo scorso 21 e 24 luglio e le infiltrazioni con cui la scuola ancora oggi, in occasione di piogge o maltempo, si ritrova a fare i conti. E l'avvio di interventi urgenti per la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, con il trasferimento di un intero plesso in un'altra scuola.

Succede a Biassono, alla scuola elementare Sant'Andrea dove venerdì 22 settembre i bambini - 254 per un totale di 14 classi - resteranno a casa, senza fare lezione. Le attività didattiche ricominceranno martedì 26 settembre, nelle aule libere di un altro plesso cittadino: la scuola media Verri dello stesso istituto comprensivo. Una soluzione inevitabile per poter intervenire con tempestività e un disagio per alcune famiglie che si sono ritrovate i figli a casa e lo spostamento di sede.

"A seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, si sono mostrate in modo palese le difficoltà della struttura del plesso S. Andrea, in cui molti spazi hanno avuto problemi di allagamento di diversa entità a seconda della loro ubicazione nel plesso" si legge in una comunicazione della scuola data 19 settembre. "In questi giorni, il personale scolastico ha lavorato in modo molto attivo per rendere praticabili le aule e consentire agli studenti di lavorare in serenità; tuttavia molte famiglie – comprensibilmente – hanno espresso preoccupazioni circa la sicurezza dei figli e hanno sollecitato informazioni dettagliate in merito". E così la dirigenza scolastica ha chiesto informazioni all'ufficio tecnico del comune in merito "all’agibilità del plesso e la sicurezza degli alunni e del personale che vi lavora".

Studenti a casa venerdì

I 254 alunni della scuola elementare Sant'Andrea nella giornata di venerdì 22 resteranno dunque a casa da scuola, con la sospensione dell'attività didattica come disposto dalla delibera numero 67 del consiglio d'istituto in seguito alla riunione di mercoledì sera. I bambini non faranno lezione e non potranno essere in classe perchè in quella giornata inizieranno le operazioni di trasloco dei banchi e delle attrezzature didattiche che, secondo quanto comunicato, termineranno nella giornata di lunedì 25 settembre. In quella data era già previsto che gli studenti fossero a casa in quanto ricorrenza della festa patronale nel comune brianzolo.

"Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 26 settembre nel plesso Verri con gli orari e le modalità organizzative consuete" si legge nella circolare.

Il trasferimento in altra scuola

Per tutta la durata dei lavori dunque le 14 classi della scuola elementare brianzola saranno "ospiti" di un altro plesso del comprensivo: la scuola media Verri in via Locatelli a meno di un chilometro di distanza dall'altra sede. "Tutte le aule libere al plesso Verri sono state destinate alle classi del plesso S. Andrea. Si utilizzeranno anche tutti i laboratori e le aule speciali, ad eccezione della palestra" ha specificato la dirigente, la prof. Mariagnese Trabattoni, a MonzaToday. Un trasloco d'urgenza avviato dopo la richiesta di intervento sollecitata proprio dalla scuola che vedrà gli studenti restare nella sede provvisoria almeno fino a novembre.

"A causa degli eventi atmosferici del 21 e 24 luglio scorsi il manto di copertura del plesso scolastico S. Andrea ha subito ingenti danni che ingenerano infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio" si legge nella comunicazione giunta alla scuola. "Dalle verifiche effettuate è emersa l’impossibilità di riparare il manto di copertura, costituito da telo in PVC, in quanto risultava letteralmente “crivellato” dalla grandine". E così si è optato per il rifacimento dell’intero manto per circa 200mila euro. L'intervento non sarà semplice perchè alla luce della notevole pendenza della copertura oltre alle normali tecniche di lavoro sarà necessario ricorrere alle funi. L'avvio dei lavori è previsto per la giornata di lunedì 25 settembre e gli interventi dureranno circa due mesi "fatti salvi impedimenti/interruzioni legati alle condizioni atmosferiche".

"Secondo le dichiarazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Biassono il cantiere è previsto che finisca intorno alla metà del mese di novembre. Le famiglie e la scuola hanno chiesto a gran voce - e continueranno a chiederlo - che il rientro avvenga non appena i lavori sarano conclusi, non certo dopo le vacanze natalizie" ha spiegato la dirigente scolastica Trabattoni.

Le infiltrazioni di acqua dal tetto danneggiato dalle grandinate di luglio non sono state gli unici disagi di cui ha sofferto la scuola dopo gli eventi atmosferici avversi della scorsa estate. I piccoli studenti hanno dovuto dire addio anche alla mensa. "Gli ultimi eventi atmosferici hanno provocato l'inagibilità della mensa e degli spazi scolastici in caso di pioggia" ha spiegato la dirigente e i bambini mangiavano in due spazi individuati all'interno del plesso.

In merito alla situazione nella giornata di giovedì 21 settembre, abbiamo provato, senza successo, a contattare il sindaco del comune Luciano Casiraghi.