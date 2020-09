Lavori in Valassina, corsie (a tratti) chiuse e limitazioni fino al 9 ottobre tra Monza e Lecco

Limitazioni alla circolazione e chiusura saltuaria di una o due corsie in Valassina. Anas ha comunicato che lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sono in programma interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il km 12,800 e il Km 49,500, nelle province di Monza Brianza e Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stata programmata la chiusura al traffico della statale dal km 12,800 al km 49,500, in direzione Lecco, in tratti saltuari, a partire dal 7 settembre fino al 9 ottobre tra le 21 e le 6 del giorno successivo esclusi i giorni festivi. Questo comporterà la chiusura di una o due corsie della carreggiata nord (di marcia, centrale e di sorpasso a seconda delle esigenze dei lavori, restando l'altra agibile col limite di velocità massima di 50 km/h), della lunghezza massima di tre chilometri. La limitazione interesserà anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo la statale, se comprese nelle aree di cantiere dei tratti interessati dai lavori.