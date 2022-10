Pista ciclabile, giardini e giochi, la strada cambia volto: al via i lavori

Via Matteotti a Bovisio Masciago si trasforma. E la strada diventa una infrastruttura verde con la realizzazione, grazie all'intervento di Brianzacque, di un sistema urbano di drenaggio sostenibile. Il cantiere partirà da giovedì 27 ottobre e i lavori si protrarranno fino a marzo e gli interventi comporteranno delle modifiche alla viabilità.

"E' un significativo intervento di rigenerazione urbana multi-obiettivo realizzato da Brianzacque in collaborazione con il comune di Bovisio Masciago" spiegano dal municipio. "Si tratta di una concreta strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che vede nelle acque meteoriche una risorsa, anziché un problema. Un intervento innovativo che nasce per gestire le acque meteoriche attraverso i rain garden, aiuole fiorite che drenano e infiltrano le piogge. Il progetto consente di dar vita ad un nuovo concetto di strada che diventa luogo di incontro e di benessere, dotato di una nuova pista ciclopedonale, nuove alberature, giardini e di un'area gioco".

I lavori

Una strada cementificata, fatta solo di asfalto e costruzioni, lunga circa un chilometro. Un'area che d'estate, nei giorni di afa con il picco delle tempertaure, diventa un'isola di calore mentre in concomitanza di forti piogge è soggetta ad allagamenti. E così per contrastare il cambiamento climatico e prevenire il rischio idraulico a Bovisio Masciago si punta sul green. Il progetto pilota relativo alla realizzazione di una infrastruttura verde con sistemi di drenaggio sostenibile era stato presentato nei mesi scorsi a Monza, durante un convegno promosso da Brianzacque sulla strategia delle nature-based solutions che valorizzano le soluzioni provenienti dall'acqua e dalla natura per creare barriere contro il rischio di allagamenti.

E l'intervento di via Matteotti a Bovisio Masciago regalerà nuova vita a oltre un chilometro di strada e sarà il più vasto d'Italia nell'ambito dei progetti relativi ai SuDS (sistemi di drenaggio urbano sostenibile) che rappresentano l’ultima risposta concreta di BrianzAcque nella lotta agli impatti negativi generati dalle mutazioni del clima. L'operazione sarà di dimensioni notevoli proprio perchè sarà coinvolta un'area che è tra le più estese d'Italia per la tipologia di progetto. Il tratto si arricchirà di piste ciclabili, con la riduzione della sede stradale che lascerà spazio a inserimenti di aiuole e alberi che avranno al contempo una funzione di drenaggio e ritenzione idrica. Verranno rimosse le alberature senescenti o non vitali ( residui di numerosi precedenti tagli) e saranno tutti rimpiazzati con messa a dimora di nuove specie arboree adatte ad assolvere alla funzione di drenaggio urbano, tipica dei SuDS. La cantierizzazione dell’opera avverrà giovedì 27 ottobre. Con la partenza dei lavori scatteranno le modifiche viabilistiche. L'intervento lungo tutta via Matteotti si protrarrà fino a marzo e procederà a step con cantieri mobili.

Come cambia la viabilità

Per ridurre al minimo i disagi causati dai lavori del cantiere è stato messo a punto un piano con modifiche alla viabilità.

FASE 1. LAVORO IN ORARIO DIURNO.

Istituzione di senso unico da Via Bottego alla rotatoria di Via Comasinella. Chiusura marciapiedi lato Sud (Parcheggio), dopo il ripristino e la riapertura dello stesso passeremo alla chiusura dei marciapiedi del lato Nord. Il tempo d’esecuzione previsto sarà dal 24/10 al 31/12.

FASE 2. LAVORO IN ORARIO DIURNO (in contemporanea con la fase 1).

Istituzione di senso unico da Via Silvio Pellico a Via Carlo Forlanini con la chiusura degli sbocchi su Via Matteotti dalla Via della Repubblica e dalla Via XXV Aprile entrando da Via dei Mille.