Biassono, quando finiranno i lavori sulla provinciale dopo la grande buca

A Biassono sono quasi ultimati i lavori lungo via Cesana e Villa dove lo scorso 2 aprile si era aperta una voragine in strada a causa del cedimento di un collettore fognario.

Si concluderà nei primi giorni della settimana prossima l’intervento urgente di BrianzAcque. Il cantiere, come precisato dal gestore del servizio idrico integrato, ha messo il turbo con le maestranze a lavoro anche nelle giornate di sabato che hanno permesso che i lavori di sostituzione della grande tubazione terminassero in netto anticipo rispetto alla tempistica prevista inizialmente. Tra pochi giorni lungo il tratto interessato della Strada Provinciale SP6 Monza- Carate Brianza sarà così possibile ripristinare la viabilità ordinaria.

Il cantiere sulla provinciale

Risolta l’emergenza, BrianzAcque continuerà l’operazione di risanamento strutturale preventivo dei quasi otto chilometri di collettore fognario Sovico-Monza con la tecnologia non invasiva NO-DIG, ovvero senza scavo. "L’utilizzo di questo metodo d’intervento, al posto di quello tradizionale con scavo a cielo aperto, permette di “ristrutturare” la vecchia conduttura dall’interno, limitando al minimo l’occupazione del margine della carreggiata stradale con benefici di carattere ambientale, sociale ed economico" precisno dall'azienda

Un investimento da 16 milioni di euro, due anni di lavori e cinque comuni coinvolti dalle attività di cantiere: Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro e Monza all’interno del perimetro del Parco.

“Ringraziamo per la prontezza, la professionalità e la collaborazione, dimostrata da tutto il personale di Brianzacque, in prima battuta del Presidente Boerci che, già poche ore dopo il parziale collasso del condotto fognario, era presente sul campo per accertarsi personalmente della situazione. Va fatto un plauso per la risoluzione in tempi brevissimi dell’emergenza creatasi a tutti i soggetti in campo: tecnici comunali, agenti di Polizia Locale, operai e tecnici di Brianzacque oltre alla flessibilità, pazienza e comprensione dei biassonesi. Ora Brianzacque proseguirà l’intervento di risanamento del collettore principale, nell’unico tratto ancora mancante, quello, appunto tra via Tintori e la zona di Sant’Andrea, con metodi “no-dig” ovvero non impattanti per il traffico e la viabilità” ha detto Cesana Donato – Vicesindaco e Assessore ai lavori Pubblici di Biassono”.