Controlli al mercato, tra le bancarelle un addetto senza contratto e irregolare: scattano due denunce

La polizia locale di Monza è impegnata nell'attività di contrasto al lavoro nero e i controlli degli agenti si sono estesi anche ai mercati rionali.

Venerdì mattina il nucleo Annonaria e Commercio ha effettuato una serie di accertamenti tra i banchi di generi alimentari del mercato, sorprendendo un addetto alle operazioni di vendita, un cittadino straniero, irregolare sul territorio dello stato e senza contratto di lavoro. L'uomo è stato denunciato e una denuncia è scattata anche per il datore di lavoro deferito all'autorità giudiziaria per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore privo di permesso di soggiorno, come previsto dal testo unico sull'immigrazione Dlgs. 286/98.

Dall'ispezione dell'attività commerciale emergevano altresi violazioni di natura amministrativa previste dal regolamento comunale dei mercati.