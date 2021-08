Vigili del fuoco volontari di Lazzate: festa di compleanno aspettando una sede più grande

I vigili del fuoco volontari di Lazzate festeggiano, sognando una caserma più grande. Era il 10 agosto 2013 quando è stato inaugurato il distaccamento di Lazzate.

All’inizio 7 vigili del fuoco, la squadra adesso conto 24 pompieri. I mezzi nel corso dei primi sette anni sono raddoppiati, passando da 3 a 6 operativi per i diversi tipi di emergenze dove i vigili del fuoco volontari vengono chiamati a intervenire. Per una media di circa 500 interventi di soccorso all’anno.

Uomini e mezzi non mancano, ma gli spazi iniziano a essere un po’ stretti. “Il distaccamento come già indicato dal Comando vigili del fuoco di Monza e Brianza necessita di un ampliamento di spazi sia per i vigili che come autorimessa - si legge sulla pagina Facebook Vigili del fuoco volontari di Lazzate -. Confidiamo nell' aiuto di tutti. In primis degli amministratori dei territori di nostra prima competenza: Lazzate, Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Barlassina che hanno la fortuna di avere un presidio di prossimità per il soccorso tecnico urgente, ormai quasi h 24”.

Una festa di compleanno da condividere con l’associazione Amici pompieri di Lazzate che sostengono i progetti dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lazzate e con le famiglie.

"Speriamo che nei festeggiamenti per il decennale si possa inaugurare il tanto sognato ed ormai indispensabile ampliamento della caserma - si legge ancora sui social -. Solo con il concreto aiuto di tutti possiamo farcela”.