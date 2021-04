Brianzolo arrestato nel comasco: aveva oltre mezzo chilo di droga in macchina

Brianzolo in trasferta a Cermenate viene fermato e arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Protagonista P.D., 24 anni, docimiliato a Lazzate che nella giornata di giovedì 8 aprile si trovava nella cittadina in provincia di Como. I militari della stazione di Cermenate, impegnati in attività di controllo, lo hanno arrestato in flagranza di reato. A tradirlo il nervosismo: i carabinieri quando lo hanno fermato si sono insospettiti dai suoi modi agitati e hanno approfondito i controlli. Nell'automobile del giovane hanno trovato un borsello con 99 grammi di hashish, sotto il sedile anteriore un sacchetto in cellophane con 557 grammi di marijuana, e un sacchettino di plastica con 0,65 gr di cocaina. Per un totale di oltre mezzo kg di sostanze stupefacenti.

I militari hanno poi perquisito l’abitazione del giovane dove hanno trovato un bilancino di precisione. I carabinieri hanno sequestrato droga e bilancino. Il giovane è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.