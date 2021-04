Inseguimento da film e arresto, spacciatore salta fuori dall'auto in corsa che poi si schianta

Lo scambio di droga dall'auto tra i capannoni industriali e le strade di campagna, apparentemente lontano da occhi indiscreti. Eppure l'altro giorno a osservare a distanza la scena - impegnati in un servizio di osservazione - c'erano anche i carabinieri, in attesa dello scambio di droga. Nel tardo pomeriggio i militari dell'Arma della stazione di Lentate sul Seveso, a Lazzate, hanno visto sopraggiungere una Fiat Panda azzurra e una Renault Clio grigia e hanno subito capito che era l'appuntamento tra pusher e cliente. E dopo lo scambio è scattato l'intervento. Sul posto sono subito sopraggiunte le pattuglie dell'Arma che hanno bloccato l’acquirente che è stato segnalato alla prefettura: risulta avere precedenti ed era già stato arrestato cinque anni fa proprio dai carabinieri di Lentate sul Seveso.

L'inseguimento e la capriola fuori dall'auto in corsa

Un'altra pattuglia invece si è lanciata all'inseguimento della Panda in fuga con un 24enne marocchino al volante. L'utilitaria ha imboccato una strada di campagna senza uscita ed è stato a quel punto che, forse dopo aver capito di non avere alcuna via di fuga, il ragazzo ha abbandonato il mezzo saltando fuori dall'auto in corsa. Mentre la Panda si schiantava da sola, senza più nessuno a bordo, contro un terrapieno, il 24enne si è rialzato da terra come se nulla fosse successo e ha iniziato a correre a piedi verso il bosco, miracolosamente illeso.

L'arresto

Il giovane è stato però fermato poco dopo dai militari che gli hanno trovato addosso tremila euro. Senza fissa dimora e con precedenti specifici, il 24enne è stato così arrestato per spaccio e per lui in seguito alla convalida e alla direttissima è stato disposto l'obbligo di dimora