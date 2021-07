Esce per fare jogging e si sente male, 61enne soccorso privo di sensi in strada

A Lazzate venerdì mattina è intervenuto l'elisoccorso in via San Francesco

Un malore improvviso lo ha sorpreso in strada. Soccorsi a Lazzate venerdì mattina dove in via San Francesco è atterrato l'elisoccorso per un uomo di sessantuno anni, trovato privo di sensi al suolo in tenuta da jogging. Con tutta probabilità il 61enne, uscito poco prima per fare sport, sarebbe stato sorpreso da un malore improvviso.

Sul posto insieme all'elisoccorso e al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno. L'équipe medica lo ha rianimato sul posto, intubato e poi l'elisoccorso si è alzato in volo alla volta dell'ospedale Sant'Anna di Como con un trasporto urgente in codice rosso.