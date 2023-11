Le ruspe nel cuore della notte, palazzina demolita a Cesano Maderno: famiglie evacuate

Ruspe in azione di notte a Cesano Maderno e demolizione urgente. Su una palazzina disabitata in via Gaetana Agnesi è comparsa una grande crepa e l'edificio che rischiava di cedere a causa del dissesto statico e crollare. Dal tardo pomeriggio di sabato 25 novembre a Cesano Maderno c'è stata una maxi mobilitazione di vigili del fuoco, polizia locale e soccorsi in via Gaetana Agnesi, all'incrocio con via Camillo Benso Conte di Cavour per un dissesto statico in un edificio storico. L'area è stata transennata e l'accesso precluso per le operazioni di verifica e i controlli: due famiglie delle abitazioni adiacenti sono state evacuate in quanto sussisteva il pericolo di crollo.

In seguito al sopralluogo effettuato dall'amministrazione comunale con i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile è stata autorizzata la demolizione immediata del fabbricato ad opera della società proprietaria. "Per ragioni di sicurezza si è già provveduto ad allontanare i residenti più vicini" spiegano dal comune di Cesano Maderno. Le operazioni di demolizione proseguiranno tutta la notte ed anche nei prossimi giorni, fino al termine dell'intervento.

"Per ragioni di sicurezza e per favorire lo svolgimento delle operazioni, la zona interessata nel quartiere di Binzago è stata interdetta al traffico". La palazzina intorno alle 23 è stata demolita: a comunicarlo una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Sul posto è presente l'autopompa del distaccamento volontario di Seregno.