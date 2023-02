Strangola la moglie malata e poi chiama il figlio "Ho ucciso la mamma"

Dramma familiare nella Brianza lecchese. Come riferisco i colleghi di LeccoToday una donna di 86 anni è stata uccisa dal marito che poi ha telefonato al figlio per comuniocargli il gesto disperato. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Ad uccidere la donna, già da tempo malata, sarebbe stato il marito, anche lui 86 anni. Da quanto riferiscono gli inquirenti l'uomo avrebbe poi telefonato al figlio per comunicargli il terribile gesto. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi.

Appartamento sotto sequestro

Sul posto, oltre allo stesso figlio della coppia, si sono precipitati prima il personale sanitario e poi le forze dell'ordine, allertate dagli stessi sanitari: le indagini del caso sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e iniziato a ricostruire la dinamica di quei terribili momenti affidandosi alle testimonianze raccolte tra parenti e vicini di casa. Alle luci dell'alba il corpo della donna, adagiato dal marito sul letto, è stato portato via dagli uomini delle onoranze funebri. L'appartamento è stato messo sotto sequestro dal pm Pasquale Gaspare Esposito, mentre l'uomo è stato tratto in arresto per l'omicidio. Sul corpo della donna verrà eseguita l'autopsia.