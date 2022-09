Leclerc resta (quasi) a secco e si ferma a far benzina

Succede anche ai campioni di accorgersi di essere rimasti a secco. Così che, trovato il primo rifornimento, ci si ferma a fare il pieno. Come è successo ieri sera, domenica 11 settembre, a Charles Leclerc il ferrarista che dopo che sabato ha conquistato la pole position domenica si è dovuto arrendere e fermarsi al secondo posto.

Poi nella serata, calato il sipario sul grande show della Formula 1, il ritorno a casa scortato dalle sirene delle forze dell'ordine. Ma il pilota della Ferrari prima si è fermato a far rifornimento in via Boito. Ad immortalarlo un tifoso che ha poi postato le immagini e il video sul gruppo Facebook Easy Monza. Il campione senza problemi si è fatto fotografare: sempre sorridente, come un normalissimo automobilista, ha fatto il pieno e poi, risalito a bordo del suo bolide è partito verso casa.

La scena sembrava impossibile ai presenti: incontrare quel campione visto poche ore prima in tv (o in Autodromo) direttamente dal benzinaio.