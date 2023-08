Seminava panico con un bastone in stazione, arrestato 31enne

Si terrà oggi, 9 luglio, il processo per direttissima nei confronti del 31enne pakistano che nella mattina dell'8 luglio ha creato panico all’interno dello stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso - Camnago.

Dopo una notte trascorsa all'interno dello scalo ferroviario, e scoperto dal personale di servizio, il ragazzo ha infatti incominciato a dare in escandescenze e a minacciare chiunque gli si avvicinasse. Brandendo un bastone appuntito.

A giungere sul posto i carabinieri della Compagnia di Seregno, che si sono trovati a fronteggiare il 31enne, sempre più agitato e violento. Dopo aver tentato di calmarlo, senza risultato, i militari hanno quindi deciso bloccarlo e ammanettarlo, e di portarlo in caserma. Imputato per resistenza a pubblico ufficiale il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione.