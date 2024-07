Trasformano la casa in un laboratorio per produrre droga: 3 arresti in Brianza

Per i tre sono scattate le manette. Sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Monza, dove restano a disposizione della Procura di Monza per la convalida dell'arresto

Nel cassetto del tavolo della cucina c'è una modesta dose di cocaina termosaldata, un caricatore di pistola semiautomatica contenente 9 proiettili 9x21 e un blocknotes contenente appunti e contabilità riconducibili alla verosimile attività di narcotraffico. Nella struttura del divano della zona living ci sono due pistole semiautomatiche con relativi caricatori muniti di cartucce: una clandestina con matricola abrasa e una beretta 98F 9x21 risultata rubata a novembre 2023 in Piemonte.

Nel seminterrato c'è la vera sorpresa: tra il bagno, la stanza sottoscala e il garage ci sono le presse idrauliche con vari timbri tipicamente apposti sui panetti di cocaina, una camera di essiccazione in legno con evidenti tracce polverose di cocaina, fornetti a microonde e ventilatori elettrici, bacinelle e ingenti quantitativi di sostanza da taglio, latte di acetone, bilancini, plastiche e macchina per il sottovuoto, numerosi rotoli di nastri adesivi e quasi sette etti di cocaina.

A portare i poliziotti sulle loro tracce è un'auto berlina fermata per un controllo a Seveso (Monza Brianza). A bordo c'è il ventinovenne con 500 euro e due cellulari di cui uno con sistema di messaggistica criptata. Da lì si arriva nell'abitazione di Lentate. All'interno ci sono gli altri due albanesi. Addosso hanno 1.200 euro in tutto.

Nel piano seminterrato dell'abitazione c'era un'intera linea di produzione e lavorazione di cocaina . Oltre ad alcune armi nascoste. Per questo gli agenti della Squadra Mobile della questura di Milano hanno arrestato a Lentate sul Seveso tre albanesi a Lentate. Hanno 29, 40 e 51 anni e sono stati scoperti in flagranza dai detective milanesi lunedì. Nel corso della perquisizione sono state trovate due pistole semiautomatiche, una clandestina con matricola abrasa, la seconda provento di furto, entrambe le armi con relativo munizionamento

Trasformano la casa in un laboratorio per produrre droga: 3 arresti in Brianza