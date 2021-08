Cade un albero su un'automobile in transito: grande paura in Brianza

Per fortuna nessun ferito. L'incidente è accaduto a Lentate sul Seveso

Cade una pianta su un'auto in transito. Tanta paura nella serata di sabato 31 luglio per un automobilista che stava transitando a Lentate sul Seveso.

Stava attraversando la Strada provinciale 152, in via Filippo Gerbino, quando un albero è caduto sulla vettura. Fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente.

La pianta, molto probabilmente, è caduta a causa del maltempo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi.

I vigili del fuoco di Lazzate hanno spostato il grosso albero.