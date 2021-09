Sfreccia a tutta velocità poi si schianta e si rifiuta di fare l'alcoltest: nei guai 44enne

Probabilmente alticcio per qualche bicchiere di troppo sbanda e perde il controllo dell’auto e si schianta contro il marciapiede. Ma all’arrivo dei carabinieri si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: i militari gli ritirano la patente e lo denunciano per guida in stato d’ebbrezza.

Il fatto è accaduto domenica 19 settembre alle 18 a Lentate sul Seveso, in via Lecco. L’uomo, un 44enne di Mariano Comense - coniugato, disoccupato, con precedenti per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza - era alla guida dell’auto del padre quando, percorrendo la strada ad alta velocità, ha perso il controllo ed è andato a sbattare. Ha rotto la ruota e ha terminato la corsa contro il marciapiede.

Immediato l’arrivo dei carabinieri di Lentate sul Seveso: l’uomo era in stato confusionale, aveva difficoltà a coordinare i movimenti, ed emanava un forte odore di vino. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: i militari gli hanno ritirato la patente, lo hanno denunciato e affidato l’auto al padre.