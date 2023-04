Lentate sul Seveso, si taglia la mano col coltello del kebab: ricoverato

Oggi 29 aprile a Lentate sul Seveso incidente sul lavoro in una pizzeria-kebab in via Nazionale dei Giovi. Un uomo di 55 anni mentre lavorava si sarebbe tagliato la mano con un coltello affilato, uno di quelli utilizzati proprio per preparare il kebab. L'incidente è avvenuto intorno alle 15. Sul posto i carabinieri di lentate e il personale Ats. L'uomo è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Saronno.