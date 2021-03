Ruba la bicicletta a un ragazzino: viene fermato e denunciato dai carabinieri

Ruba la bicicletta a un ragazzino e poi scappa, ma i carabinieri lo rintracciano e lo denunciano per rapina e furto. Poi restituiscono la bicicletta al legittimo proprietario.

Il fatto è accaduto domenica 21 marzo a Lentate sul Seveso. Il ladro è un ragazzo di 19 anni, di origine albanese, incensurato e residente a Novedrate, in provincia di Como. Il giovane, intorno alle 21, in via Mazzini ha tentato senza fortuna di rubare la bicicletta a un ragazzino di 14 anni. Al primo fallimento non si è arreso e ha rubato la bicicletta di un altro 14enne.

Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso ai quali è stato fornito l'identikit del giovane. I militari hanno avviato le ricerche in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno. I militari del Norm hanno rintracciato rapidamente il ladro. Fermato è stato condotto in caserma, ed è stato denunciato per rapina e furto.