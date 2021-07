Cadono i rami del grande cedro: sfondato il tetto del palazzo comunale

Seri danni ai palazzi comunali di Lentate sul Seveso: i rami del grosso cedro che si trova davanti agli edifici sono crollati sull’immobile danneggiandolo seriamente.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il fatto è accaduto nella notte tra martedì 24 luglio e mercoledì 25 luglio. L’annuncio nel tardo pomeriggio di mercoledì direttamente dal sindaco Laura Ferrari che ha postato le foto dell’intervento e dei danni subiti dall’edificio sul suo profilo Facebook.

“A causa delle condizioni atmosferiche avverse - scrive - grossi rami del cedro situato davanti ai palazzi comunali sono crollati sugli immobili stessi, danneggiandoli in modo serio. Pronto l’intervento di tutti gli operatori competenti che si sono occupati sia dell’immediata messa in sicurezza che della manutenzione straordinaria. Grazie per il lavoro svolto”.

In questi ultimi giorni, a causa delle forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute sulla Brianza, sono numerosi gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Monza. Ben 42 i servizi fatti tra il pomeriggio di domenica 25 e la mattina di lunedì 26 luglio.