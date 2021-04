Addio agli allagamenti: a Lentate sul Seveso verrà costruita la vasca volano

Arriva la vasca volano a Lentate sul Seveso. L’annuncio della cantierizzazione dell’infrastruttura, pensata per proteggere la zone e la comunità di via Tintoretto dagli allagamenti e dalle esondazioni, giovedì 15 aprile. Il progetto prevede la realizzazione di un bacino di laminazione totalmente interrato che verrà realizzato a Cimnago, vicino al cimitero, lungo un'area verde pianeggiante ai confini con Novedrate. Il terreno è del Comune, i fondi del Pirellone, le competenze di BrianzAcque, che ha progettato l’intervento e che ne dirigerà i lavori.

Ecco come sarà la vasca volano

Progettato con una pianta rettangolare per una profondità di otto metri, sarà dotato di una capienza significativa con un volume pari a 2.100 metri cubi. Nel corso di eventi piovosi intensi e ravvicinati, come le “bombe d’acqua”, la massa di pioggia verrà bloccata a monte e convogliata all’interno dell’invaso da una condotta, scongiurando così quei rigurgiti che da anni si registravano a valle. Lì resterà incamerata fino ad esaurimento della precipitazione, quando poi entrerà in funzione un impianto di pompaggio per lo svuotamento del manufatto. L’infrastruttura sarà dotata di un meccanismo automatico di lavaggio e di uno per l’abbattimento degli odori. E' inoltre prevista la risoluzione dell’interferenza tra la nuova condotta che alimenterà la vasca e le tubazioni di distribuzione idrica comunale in via San Michele del Carso.

Costi e cronoprogramma del cantiere

L’intervento costerà un milione e 600 mila euro finanziato da Regione Lombardia nel 2019 in tema di miglioramento delle risorse idriche e della qualità dei fiumi e dei torrenti del bacino del Lambro-Seveso-Olona. In particolare, lo stanziamento si riferisce alla disconnessione dalla rete fognaria delle acque meteoriche del parcheggio cimitero nel Comune di Lentate sul Seveso. Secondo il cronoprogramma stilato dal settore progettazione e pianificazione dell’azienda del servizio idrico integrato di Monza e Brianza, per realizzare la maxi opera idraulica occorreranno 14 mesi di lavori. Terminato l’intervento, l’area verrà sistemata a verde con la ripavimentazione del parcheggio del cimitero comunale. Alla presentazione del progetto erano presenti Laura Ferrari, sindaco di Lentate sul Seveso, Enrico Boerci presidente e amministratore delegato di Brianzacque, e Pietro Foroni assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile. Brianzacque dal 2014 ha realizzato 12 vasche volano e 5 sono in costruzione.