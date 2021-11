Si cerca Leonardo, il ragazzino di 14 anni scomparso da Seregno

Da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie di Leonardo Z., il ragazzino di 14 anni allontanatosi da casa dopo la scuola. Il ragazzo - che vive a Seregno - e frequenta una scuola superiore di Desio non è stato ancora rintracciato e da lunedì pomeriggio sui social si susseguono appelli per ritrovarlo. Dell'allontanamento sono stati informati i carabinieri e le ricerche sono in corso.

Le tracce del giovane si sono perse nel primo pomeriggio, intorno alle 15 del 29 novembre. Leonardo è alto all'incirca 1,65 m e al momento dell'allontanamento aveva con sé lo zaino di scuola. Per la famiglia, amici e conoscenti sono ore di apprensione e nel tentativo di condividere l'appello e rintracciarlo si sono mobilitati anche tanti genitori di compagni di scuola. A diffondere un appello ufficiale è stata anche l'associazione Penelope Lombardia.