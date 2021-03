Dramma in strada a Lesmo, malora fatale per una donna di 84 anni in strada

Domenica mattina in via Petrarca sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare

Un malore fatale domenica mattina non ha lasciato scampo a una donna di 84 a Lesmo. La signora, residente nel piccolo comune brianzolo, stava camminando per strada a pochi passi dalla sua abitazione in via Petrarca quando all'improvviso si è accasciata a terra, sentendosi male. Ed è deceduta.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa del 118 è scattata intorno alle 10.30 del 7 marzo e la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica accorse in codice rosso.

I primi a dare l'allarme sono stati alcuni passanti: in via Petrarca insieme ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche i carabinieri. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare.