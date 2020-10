Lesmo, fuga di gas da un appartamento: evacuata pizzeria sotto il palazzo

I vigili del fuoco nella serata di mercoledì 8 ottobre sono intervenuti a Lesmo, in via Marconi, per una perdita di gas. L'allarme è scattato intorno alle 20 all'altezza del civico 56 all'interno di un appartamento al primo piano. I pompieri sono intervenuti con diverse squadre che hanno effettuato un sopralluogo per rintracciare l'origine della perdita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per permettere le attività di soccorso è stata evacuata la pizzeria Please che si trova al piano terra della palazzina. Sono stati circa una quarantina i clienti che sono stati fatti uscire in via precauzionale per circa mezz'ora. La perdita è stata individuata dai vigili del fuoco e del ripristino si è poi occupata l'azienda del servizio di fornitura di gas.