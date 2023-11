L'addio a Mariuccia, la storica fornaia che ha preparato migliaia di torte paesane

Oggi il forno non è stato acceso e il negozio non è stato aperto. Quel negozio dove Maria Villa, per tutti la Mariuccia, aveva trascorso la sua vita. Una vita di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni in quel forno “Beretta” di via Manzoni a Lesmo che dal 1937 è un punto di riferimento, non solo per la spesa, ma anche per chiacchiere, confidenze e momenti di socialità.

Nella notte tra martedì 22 novembre e mercoledì 23 novembre è morta Mariuccia, 91 anni. In quella “bottega” dove lavorano il figlio Gianfranco e la nuora Ester, si sono fornite intere generazioni non solo di lesmesi. Perché in quel forno dove da sempre vengono sfornate le tradizionali michette che hanno reso la famiglia Beretta famosa per il prodotto anche al di fuori della provincia, in questi anni si sono serviti tantissimi clienti. Chi per la spesa quotidiana, chi per le prelibatezze del forno, chi perché sapeva (e sa) che c’è anche umanità e generosità dietro quel bancone soprattutto nei confronti di chi sta attraversando un momento di difficoltà. Così che Mariuccia e quel forno inaugurato dai genitori del marito Francesco nel lontano 1937 è diventato non solo la casa della famiglia Beretta, ma anche la casa di tanti brianzoli. Dove in molti andavano a rinfornirsi di quella mitica torta paesana che Mariuccia preparava secondo la ricetta della tradizione.

Una casa dove Mariuccia, malgrado gli acciacchi degli ultimi anni, è sempre stata una presenza fissa, orgogliosa quando nel 2017 l’attività era stata premiata persino dalla Regione Lombardia e il “suo” Gianfranco aveva sfornato la 60milionesima michetta. I funerali di Mariuccia verranno celebrati venerdì 24 novembre alle 15 nella chiesa di Lesmo e poi la salma verrà tumulata nel cimitero cittadino.